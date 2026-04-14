وزراء خارجية 17 دولة يدعون لبنان وإسرائيل إلى "اغتنام الفرصة"

دعا وزراء خارجية 17 دولة، من بينها المملكة المتحدة، الثلاثاء، إسرائيل ولبنان إلى "اغتنام هذه الفرصة"، في بيان صدر قبيل لحظات من بدء المحادثات في واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان مشترك، إن "المفاوضات المباشرة يمكن أن تمهد الطريق لتحقيق أمن دائم لكل من لبنان وإسرائيل وكذلك للمنطقة".

ودعا البيان "جميع الأطراف إلى خفض التصعيد بشكل عاجل واغتنام الفرصة التي أتاحها وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران".

وقد وقّع البيان وزراء من بريطانيا وأستراليا ودول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا، فيما لم توقع عليه دول أخرى مثل ألمانيا والنمسا والمجر وإيطاليا.

كما أدان الموقعون "بأشد العبارات" هجمات حزب الله على إسرائيل، وكذلك "الضربات الإسرائيلية الواسعة على لبنان".

ورحّبت الدول بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عون لبدء محادثات مباشرة، مؤكدة استعدادها لدعم هذه الجهود.

تصاعد الهجمات على حزب الله

في المقابل، حذر جيش الإسرائيلي من توقعه تصاعد الهجمات من قبل حزب الله على شمال إسرائيل، بالتزامن مع استضافة واشنطن للمحادثات. وزعم جيش الاحتلال: "بعد تقييم الوضع، وفي ضوء التطورات الأخيرة، من المحتمل زيادة إطلاق النار من لبنان، ومن المرجح أن يستهدف شمال إسرائيل".