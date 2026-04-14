تصعيد تجاري جديد.. الصين تتوعد برد حازم على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية

كتب : محمد جعفر

11:33 ص 14/04/2026

الصين

في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وبكين، توعدت الصين، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات مضادة "حازمة"، ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جوو جياكون، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي حال مضت الولايات المتحدة في هذا المسار، مؤكدًا: "إذا أصرت واشنطن على استخدام هذه القضية ذريعة لفرض رسوم جديدة، فإن بكين سترد بإجراءات مماثلة".

وفي السياق ذاته، وصف جياكون التقارير التي تحدثت عن تقديم الصين مساعدات عسكرية لإيران "مختلقة بالكامل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لوّح، الأحد، بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية، في حال ثبت تقديم بكين دعمًا عسكريًا لإيران، في ظل التصعيد المستمر المرتبط بالحرب الدائرة في المنطقة.

الحرب التجارية بين أمريكا والصين ترامب والرسوم الجمركية الصين وإيران المساعدات العسكرية الصينية لإيران

