رويترز: اتصالات باكستانية لتحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات

كتب : وكالات

10:55 ص 14/04/2026

facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت مصادر باكستانية بأن إسلام آباد تجري اتصالات مع كل من واشنطن وطهران لتحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات بين الجانبين.

وأوضحت المصادر أن هناك ترجيحات بعقد الاجتماع خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار جهود استئناف الحوار بين الطرفين.

وأكدت أن باكستان تواصلت مع إيران، التي أبدت ردًا إيجابيًا يعكس انفتاحها على عقد جولة ثانية من المحادثات، ما يشير إلى إمكانية تحقيق تقدم في مسار التفاوض خلال الفترة المقبلة.

وفيما سبق أعلن وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، أن جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد قريباً، في ظل مؤشرات وصفها بـ"الإيجابية" عقب المحادثات الأخيرة.


وأوضح آصف، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، خارج مبنى البرلمان، أن الأجواء العامة بعد الجولة السابقة تعكس حالة من الرضا، مؤكداً أنه "لم تُسجل حتى الآن أي تطورات سلبية".

جولة قريبة من المفاوضات بين أمريكا وإيران

وأضاف: "لم نرَ سوى تطورات إيجابية"، معتبراً أن ذلك يعكس مساراً بنّاءً للجهود الدبلوماسية بين الطرفين، ومشدداً في الوقت ذاته على قرب انعقاد الجولة المقبلة من هذه المفاوضات.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إلى استمرار الجهود الرامية لحل الخلافات بين طهران وواشنطن، لافتاً إلى أن استمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين يعزز فرص تحقيق تقدم ملموس في المسار التفاوضي.

5 عوامل متحكمة.. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
أخبار البنوك

5 عوامل متحكمة.. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
رياضة عربية وعالمية

"لعنة باريس".. ماذا ينتظر محمد صلاح مع ليفربول الليلة؟
أخبار مصر

دمياط في قلب المعادلة.. مصر تُسرّع وصول البضائع الأوروبية إلى الخليج
أخبار مصر

مصر تستهدف جذب 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة حتى 2030
أخبار المحافظات

"الذهب الأصفر نور الغيطان".. انطلاق موسم حصاد القمح بسوهاج- صور

