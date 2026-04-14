في ذكرى الهولوكوست.. صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل

كتب : محمد جعفر

10:20 ص 14/04/2026

توقف الحركة في إسرائيل

دوّت صفارات الإنذار لمدة دقيقتين في مختلف أنحاء إسرائيل، حيث توقفت الحركة بشكل كامل إحياءً لذكرى "يوم الهولوكوست"، ضمن الفعاليات والمراسم الرسمية المتنوعة التي تقام سنوياً بهذه المناسبة، وتأتي هذه الذكرى تخليداً لذكرى مقتل نحو ستة ملايين يهودي قُتلوا على يد الألمان خلال الحرب العالمية الثانية.

صفارات الإنذار تدوي في بلاد الاحتلال

ومن المقرر أن تنطلق مراسم الدولة الرسمية لإحياء ذكرى "شهداء وأبطال المحرقة" في متحف "ياد فاشيم" بالقدس، وذلك فور انتهاء صفارات الإنذار، حيث يُقام الحفل الرئيسي بحضور مسؤولين إسرائيليين وشخصيات رسمية.

وتدوي صفارات الإنذار في هذه المناسبة بنغمة واحدة متواصلة، على خلاف صفارات التحذير من الهجمات الصاروخية التي تتسم بتصاعد وانخفاض متكرر في حدتها، وفي حال وقوع هجوم خلال فترة إحياء الذكرى، يتم إيقاف الصفير واستبداله بصفارات إنذار تحذيرية.

موعد ذكرى الهولوكوست

من الجدير بالذكر أنه يتم إحياء ذكرى الهولوكوست في موعدين مختلفين بمدلولات متباينة؛ الموعد الدولي هو "اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست" الذي حددته الأمم المتحدة في 27 يناير من كل عام، وهو التاريخ الذي يوافق ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز" النازي عام 1945، أما الموعد في إسرائيل، فيُعرف باسم "يوم هاشواه" (يوم الذكرى والبطولة)، ويُقام في 27 من شهر نيسان حسب التقويم العبري (يوافق الـ13 و14 من أبريل الجاري).

