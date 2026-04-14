إعلان

محادثات واشنطن وطهران تعود إلى إسلام أباد.. جولة مرتقبة رغم تعثر التقدم

كتب : محمد جعفر

12:07 م 14/04/2026

المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت وكالة رويترز عن خمسة مصادر، الثلاثاء، قولهم إن هناك احتمال لعودة وفدي التفاوض من الولايات المتحدة وإيران إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب أيام من اختتام جولة محادثات رفيعة المستوى بين الجانبين، وُصفت بأنها الأعلى منذ الثورة الإسلامية عام 1979، دون تحقيق أي اختراق يُذكر.

وبحسب أحد المصادر المشاركة في المفاوضات، لم يُحدد موعد نهائي لاستئناف المحادثات، إلا أن هناك ترجيحات بعقدها قريبًا، وربما مع نهاية الأسبوع الجاري.

في السياق ذاته، أوضح مصدر إيراني رفيع أن جدول العودة لا يزال مرنًا، مشيرًا إلى أن المفاوضين تركوا الفترة ما بين الجمعة والأحد مفتوحة لعقد جولة جديدة، في حال توافرت الظروف المناسبة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مفاوضات إيران وأمريكا مفاوضات إسلام آباد التهدئة بين واشنطن وطهران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

