نقلت وكالة رويترز عن خمسة مصادر، الثلاثاء، قولهم إن هناك احتمال لعودة وفدي التفاوض من الولايات المتحدة وإيران إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب أيام من اختتام جولة محادثات رفيعة المستوى بين الجانبين، وُصفت بأنها الأعلى منذ الثورة الإسلامية عام 1979، دون تحقيق أي اختراق يُذكر.

وبحسب أحد المصادر المشاركة في المفاوضات، لم يُحدد موعد نهائي لاستئناف المحادثات، إلا أن هناك ترجيحات بعقدها قريبًا، وربما مع نهاية الأسبوع الجاري.

في السياق ذاته، أوضح مصدر إيراني رفيع أن جدول العودة لا يزال مرنًا، مشيرًا إلى أن المفاوضين تركوا الفترة ما بين الجمعة والأحد مفتوحة لعقد جولة جديدة، في حال توافرت الظروف المناسبة.