إعلان

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عُمان واشتعال حريق على متنها

كتب : وكالات

01:12 م 14/04/2026

هجوم على سفينة حاويات - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مركز التجارة البحرية البريطاني تعرض سفينة حاويات لهجوم قبالة سواحل عُمان، في موقع قريب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأوضح المركز أن السفينة تعرضت للاستهداف مرتين، ما أدى إلى اندلاع حريق على سطحها، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حجم الأضرار أو الخسائر.

وأشار إلى أن وحدات من البحرية الباكستانية تدخلت لتقديم المساعدة لسفينة الشحن في موقع الحادث، في إطار التعامل مع تداعيات الهجوم.

ويأتي هذا التطور في ظل توترات متصاعدة تشهدها المنطقة، خاصة في محيط مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا لحركة التجارة والطاقة العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عُمان مضيق هرمز سفينة حاويات هجوم بحري الشحن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قصة السفينة الصينية التي كسرت حصار أمريكا على هرمز.. وسفارة إيرانية تسخر
شئون عربية و دولية

حريق الزاوية الحمراء.. 5 وفيات داخل مصنع ملابس والنيران تلتهم المكان
حوادث وقضايا

حريق الزاوية الحمراء.. 5 وفيات داخل مصنع ملابس والنيران تلتهم المكان
أوبو تطلق Find N6 أحدث هواتفها القابلة للطي بسعر 150 ألف جنيه
أجهزة متنوعة

أوبو تطلق Find N6 أحدث هواتفها القابلة للطي بسعر 150 ألف جنيه
حقيقة تحويل عبدالحفيظ للانضباط ورحيل أوسكار.. أبوريدة يحسم الجدل
رياضة محلية

حقيقة تحويل عبدالحفيظ للانضباط ورحيل أوسكار.. أبوريدة يحسم الجدل
حتى 61 قرشا.. سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

حتى 61 قرشا.. سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
رغم صعوده عالميا.. سعر الدولار يهبط في التعاملات الأولى للبنوك بعد الإجازة.. لماذا؟
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"