أعلن مركز التجارة البحرية البريطاني تعرض سفينة حاويات لهجوم قبالة سواحل عُمان، في موقع قريب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأوضح المركز أن السفينة تعرضت للاستهداف مرتين، ما أدى إلى اندلاع حريق على سطحها، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حجم الأضرار أو الخسائر.

وأشار إلى أن وحدات من البحرية الباكستانية تدخلت لتقديم المساعدة لسفينة الشحن في موقع الحادث، في إطار التعامل مع تداعيات الهجوم.

ويأتي هذا التطور في ظل توترات متصاعدة تشهدها المنطقة، خاصة في محيط مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا لحركة التجارة والطاقة العالمية.