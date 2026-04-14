"أكسيوس": أمن الحدود وسيادة لبنان على طاولة المحادثات مع إسرائيل

كتب : مصراوي

02:41 ص 14/04/2026

لبنان وإسرائيل

وكالات

أعلن موقع "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية، ستبحث ضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل على المدى الطويل.

قال المسؤول لـ"أكسيوس"، إن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستتناول كيفية دعم الحكومة اللبنانية في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها وحياتها السياسية.

وأضاف أن المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان ستكون مفتوحة ومباشرة، لافتا إلى أن إسرائيل في حالة حرب مع حزب الله وليس مع لبنان.

ودعا الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، في كلمة له مساء الإثنين، الدولة اللبنانية إلى إلغاء التفاوض مع إسرائيل.

وصرّح قاسم، أنه على الدولة اللبنانية في حالة العدوان أن تتصدى وأن تكلّف جيشها والقوى الأمنية لمواجهة العدو، معتيرا أن التفاوض مع إسرائيل إذعان واستسلام.

وشدد قاسم على أن المسار الوحيد الذي يحقق السيادة هو تطبيق اتفاق نوفمبر 2024، عبر إيقاف العدوان بشكل كامل، والانسحاب الفوري من جميع الأراضي، والإفراج عن الأسرى، وعودة الناس إلى قراهم ومدنهم حتى آخر بيت في الشريط الحدودي وحدود لبنان.

جاءت تصريحات قاسم قبيل انطلاق المحادثات المرتقبة في واشنطن بين سفيرَيْ لبنان وإسرائيل.

وسوف تكون هذه المحادثات أول لقاء مباشر منذ عقود بين ممثلين عن البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

كانت مصادر قد أكدت في وقت سابق، أن اجتماعا سيعقد بين السفير الإسرائيلي والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن اليوم الثلاثاء بمقر الخارجية الأمريكية، وفقا لسكاي نيوز.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه من المرجح أن تكون الجولة الأولى من هذه المحادثات تمهيدية إلى حد كبير، ما يعني أن التوصل إلى تسوية نهائية لإنهاء الحرب في لبنان ليس وشيكا.

لبنان وإسرائيل جنوب لبنان لقاء لبنان إسرائيل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مفاوضات إسرائيل ولبنان

فيديو قد يعجبك



إنشاء مجلس أعلى للأسرة.. "مستقبل وطن" يتقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
أخبار مصر

إنشاء مجلس أعلى للأسرة.. "مستقبل وطن" يتقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
أخبار مصر

الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور
حوادث وقضايا

"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور

نائب ترامب: إيران قامت بإرهاب اقتصادي موجّه ضد العالم.. وعليها أن تكون
شئون عربية و دولية

نائب ترامب: إيران قامت بإرهاب اقتصادي موجّه ضد العالم.. وعليها أن تكون
حدث بالفن| احتفالات النجوم بشم النسيم ونجمات يكشفن أسراراً صادمة عن تعرضهن
زووم

حدث بالفن| احتفالات النجوم بشم النسيم ونجمات يكشفن أسراراً صادمة عن تعرضهن

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو