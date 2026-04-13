تركيا تنفي تصريحات منسوبة إلى أردوغان حول تهديد إسرائيل بالغزو البري

كتب : وكالات

01:17 م 13/04/2026

نفى مركز مكافحة التضليل التركي التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة بـتركيا بشكل قاطع صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من مزاعم نسبت إلى الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن توجيه "تركيا تهديداً بغزو بري لإسرائيل"، مؤكداً أن هذه الادعاءات "عارية تماماً عن الصحة".

وأوضح المركز في بيان رسمي نُشر عبر منصة "إكس" أن هذه الادعاءات لا تعكس الواقع بأي شكل من الأشكال، بل تمثل تصريحات لا تتوافق مع الحقائق، وتهدف إلى الإضرار بالاستقرار الإقليمي وإثارة التوتر في المنطقة.

وأكد البيان أن الجمهورية التركية، انطلاقاً من تقاليدها العريقة ورؤيتها الاستراتيجية، اضطلعت على الدوام بدور ريادي في وقف إراقة الدماء، وحماية المدنيين، والعمل على تحقيق سلام دائم في مختلف المناطق، وخاصة في محيطها الإقليمي.

وأشار إلى أن تركيا تعتمد في معالجة الأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية على القانون الدولي، وتحرص على استخدام القنوات الدبلوماسية كخيار أساسي، متبعة نهجاً يسعى إلى خفض التصعيد والتوتر بدلاً من زيادته أو تأجيجه.

وشدد المركز على أن تركيا، تحت قيادة الرئيس أردوغان، تضع في مقدمة أولوياتها تحقيق السلام والأمن والازدهار لشعوب المنطقة كافة دون أي تمييز، وتواصل العمل في هذا الاتجاه عبر سياسات متوازنة ومسؤولة.

كما دعا البيان إلى عدم الانسياق وراء المحتويات المضللة التي تستهدف تشويه مواقف تركيا أو التقليل من جهودها الإنسانية، مؤكداً أن مثل هذه الادعاءات تأتي في إطار محاولات التأثير على الرأي العام وتضليل المتابعين.

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن تركيا ستواصل أداء دورها كصوت للعدالة والسلام والحكمة في المنطقة، كما كانت دائماً، مع استمرار التزامها بالمبادئ التي تقوم على دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات.

تركيا تنفي تصريحات منسوبة إلى أردوغان حول تهديد إسرائيل بالغزو البري
تركيا تنفي تصريحات منسوبة إلى أردوغان حول تهديد إسرائيل بالغزو البري
