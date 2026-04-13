أكد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أن بلاده لا تدعم فرض حصار على موانئ إيران، في إشارة إلى الإجراءات التي أعلنتها الولايات المتحدة.

وأوضح أن الموقف البريطاني يركز بشكل أساسي على إعادة فتح مضيق هرمز، باعتباره المسار الأسرع لخفض أسعار الطاقة عالمياً والتخفيف من الضغوط الاقتصادية.

وعند سؤاله عن تحميل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية تداعيات ارتفاع فواتير الطاقة في بريطانيا، تجنب ستارمر الإجابة المباشرة، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في حشد المجتمع الدولي لدعم خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة.

واتهم إيران بالتسبب في تقييد حركة السفن في منطقة الخليج، مؤكداً في الوقت نفسه أن بريطانيا لن تنجر إلى حرب، وأنها تفضل المسار الدبلوماسي لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.