فرنسا وبريطانيا تستضيفان اجتماعاً لاستعادة حرية الملاحة في هرمز

كتب : وكالات

12:03 م 13/04/2026

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وبريطانيا تعتزمان تنظيم محادثات دولية تهدف إلى "استعادة حرية الملاحة" في مضيق هرمز.

وأوضح ماكرون أن هذه الخطوة تشمل عقد مؤتمر مع الدول الراغبة في المشاركة في مهمة متعددة الجنسيات، مشيراً إلى أن هذه المهمة ستكون "دفاعية بحتة" وتهدف إلى ضمان عبور آمن للسفن في الممر المائي الحيوي.

وأكد أن هذه المبادرة ستكون منفصلة عن أطراف الصراع القائم، مع العمل على نشرها في أقرب وقت ممكن وفقاً للظروف الميدانية.

من جانبها، أفادت الحكومة البريطانية بأنها تسعى إلى تشكيل "تحالف واسع" بالتعاون مع فرنسا ودول أخرى لضمان استمرار حركة الملاحة عبر المضيق، مشددة على أن هذا الممر الدولي لا ينبغي أن يخضع لأي رسوم أو قيود.

فرنسا بريطانيا إيمانويل ماكرون مضيق هرمز الملاحة الدولية

فيديو قد يعجبك



"استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة".. د. محمود محيي الدين: الديون خطر والاقتصاد
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط في أوروبا إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
قرار حاسم.. أول تحرك من الأهلي للرد على اتحاد الكرة وتوجيه الشكر للثنائي
خريطة تسليم شقق مشروعات "دارة" بعواصم المحافظات
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
من 17 لـ56.. زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو