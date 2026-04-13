فرنسا وبريطانيا تستضيفان اجتماعاً لاستعادة حرية الملاحة في هرمز

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وبريطانيا تعتزمان تنظيم محادثات دولية تهدف إلى "استعادة حرية الملاحة" في مضيق هرمز.

وأوضح ماكرون أن هذه الخطوة تشمل عقد مؤتمر مع الدول الراغبة في المشاركة في مهمة متعددة الجنسيات، مشيراً إلى أن هذه المهمة ستكون "دفاعية بحتة" وتهدف إلى ضمان عبور آمن للسفن في الممر المائي الحيوي.

وأكد أن هذه المبادرة ستكون منفصلة عن أطراف الصراع القائم، مع العمل على نشرها في أقرب وقت ممكن وفقاً للظروف الميدانية.

من جانبها، أفادت الحكومة البريطانية بأنها تسعى إلى تشكيل "تحالف واسع" بالتعاون مع فرنسا ودول أخرى لضمان استمرار حركة الملاحة عبر المضيق، مشددة على أن هذا الممر الدولي لا ينبغي أن يخضع لأي رسوم أو قيود.