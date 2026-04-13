أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "حالة استنفار قصوى" بعد رصد تسلل واسع لطائرات مسيّرة وصواريخ انطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في أكثر من 40 موقعا دفعة واحدة.

هجوم المسيّرات الواسع

أفادت وسائل إعلام عبرية، في نبأ عاجل، بأن رشقات من الطائرات المسيّرة عبرت الحدود اللبنانية، مما تسبب في إطلاق تحذيرات متتالية في مناطق واسعة بالشمال، شملت مستوطنات "شتولا ونتوعا" بالجليل الأعلى، وسط محاولات مكثفة من الدفاعات الجوية لاعتراض الأهداف الجوية.

صواريخ حزب الله تُلاحق المستوطنات

وفي سياق متصل، دوت صفارات الإنذار في "مسغاف عام" و"مرغليوت" عقب رصد إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني، مما زاد من حالة الإرباك داخل الجبهة الداخلية للاحتلال التي تحاول السيطرة على الموقف المشتعل منذ ساعات الصباح.

اعتراضات وخسائر

من جانبه، ذكرت القناة "12 العبرية"، أن 6 طائرات مسيّرة على الأقل نجحت في التسلل إلى الأجواء الشمالية منذ صباح اليوم الإثنين.

وزعمت القناة، أن منظومات الاعتراض تمكنت من إسقاط معظمها دون وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى اللحظة، رغم استمرار دوي الانفجارات في سماء الجليل.

ويشهد لبنان، تصعيدا عسكريا خطيرا منذ مطلع شهر مارس الجاري، حيث تشن إسرائيل غارات جوية يومية تطال "الضاحية الجنوبية" لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع محاولات التوغل البري عبر عدة محاور، في رد فعل على استهداف "حزب الله" للمواقع الإسرائيلية، مما حوّل المنطقة الحدودية إلى ساحة حرب مفتوحة تشهد خسائر متزايدة في صفوف الجانبين.