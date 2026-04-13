مباحثات إيرانية فرنسية حول مفاوضات واشنطن

كتب : د ب أ

09:48 ص 13/04/2026

وزارة الخارجية الإيرانية

أفاد بيان لوزارة الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو ناقشا المفاوضات التي جرت بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، خلال مكالمة هاتفية مساء أمس الأحد.

وأضاف البيان أن المحادثات تناولت أيضا التطورات الإقليمية والدولية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد بفرض حصار على مضيق هرمز بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

كما أعلن ترامب توجيه القوات المسلحة الأمريكية لاعتراض جميع السفن التي دفعت رسوما لإيران، مؤكدا أن أي جهة تدفع "رسوما غير قانونية" لن تحظى بمرور آمن في أعالي البحار، وكشف عن عزمه تدمير الألغام البحرية التي زرعتها إيران.

