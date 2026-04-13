أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران من المرجح أن تُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

الدبلوماسية لا تزال قائمة

وأشارت الصحيفة إلى أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائماً رغم تصاعد حدة التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أن دولاً إقليمية تكثف جهودها في محاولة لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات وتسريع وتيرة التوصل إلى تفاهمات تهدف إلى خفض التصعيد.

أمريكا تفرض حظرًا بحريًا على إيران

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها ستبدأ، اعتباراً من غد الاثنين في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، وذلك تنفيذاً للإعلان الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت القيادة المركزية، في بيان عبر منصة "إكس"، أن هذا الحظر سيُطبق بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو تغادرها، بما يشمل الموانئ الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان.