إعلان

من قلب باكستان.. نائب ترامب يوجّه رسالة "الفرصة الأخيرة" ويكشف سر التعنت الإيراني

كتب : مصطفى الشاعر

02:37 م 12/04/2026 تعديل في 02:37 م

جي دي فانس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بلهجة حاسمة ولغة لا تقبل التأويل، غادر جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، العاصمة الباكستانية إسلام آباد، موجها ما يُشبه "الفرصة الأخيرة" لطهران بعد انهيار مفاوضات الـ"21 ساعة". فانس الذي عاد لواشنطن خالي الوفاض، لم يكتفِ بإعلان الفشل، بل فتح الصندوق الأسود لكواليس الماراثون الدبلوماسي، ليكشف عن سر "التعنت الإيراني" الذي اصطدمت به مرونة إدارة ترامب، ويضع العالم أمام سيناريوهات مفتوحة تبدأ من حيث انتهت لغة الكلام.

رسالة تهديد أمريكية

وفي مؤتمر صحفي أعقب جلسات التفاوض الماراثونية، اليوم الأحد، وجّه فانس رسالة حادة لطهران قائلا: أعتقد أن عدم التوصل لاتفاق هو خبر سيء لإيران أكثر بكثير مما هو للولايات المتحدة، مضيفا: نحن نعود الآن إلى واشنطن دون اتفاق، والكرة في ملعبهم.

صورة 1_1

العرض الأخير والأفضل

كشف نائب ترامب، أن الوفد الأمريكي قدّم ما وصفه بـ"العرض النهائي والأفضل"، مؤكدا أن واشنطن كانت مرنة للغاية في شروطها، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأوضح فانس: "الرئيس ترامب وجهنا بالقدوم إلى هنا بحسن نية وبذل أقصى جهد، وقد فعلنا ذلك بكل مرونة، لكن للأسف لم نتمكن من إحراز أي تقدم بسبب تعنت المفاوضين الإيرانيين".

صورة 2_2

لغز السلاح النووي

فيما يتعلق بالملف النووي، أكد نائب الرئيس الأمريكي، أن إيران رفضت الالتزام بالتخلي عن بناء سلاح نووي على المدى الطويل. وقال: "السؤال هو هل نلمس إرادة حقيقية لدى الإيرانيين لعدم تطوير سلاح نووي للأبد وليس لعامين فقط؟.. الإجابة هي أننا لم نر ذلك بعد، وكنا نأمل في حدوثه".

صورة 3_3

تنسيق مباشر مع ترامب

أشار فانس إلى أنه كان على تواصل مستمر مع الرئيس دونالد ترامب خلال ساعات التفاوض، بالإضافة إلى تنسيق دائم مع كبار المسؤولين في الإدارة، وعلى رأسهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر.

وعلى الجانب الآخر، سارعت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية لتحميل واشنطن مسؤولية الفشل، واصفة المطالب الأمريكية بأنها "تعجيزية ومبالغ فيها".

فانس_4

في النهاية، لخص فانس كواليس ليلة التفاوض الماراثونية بكلمة واحدة وهي "التعنت"؛ حيث اصطدمت "مرونة" واشنطن بإصرار طهران على الاحتفاظ بأوراق قوتها النووية. هذا التباعد في المواقف، خاصة بشأن مصير اليورانيوم المخصب، يُثبت أن الهوة بين الطرفين لا تزال سحيقة، وأن "الخبر السيء" الذي توعد به نائب ترامب طهران قد يكون بداية لسياسة أمريكية أكثر صرامة في الأيام القادمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية اتفاق وقف إطلاق النار إيران وأمريكا وإسرائيل مفاوضات وقف إطلاق النار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية