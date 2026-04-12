دعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، كلا من إيران والولايات المتحدة إلى الالتزام بالحفاظ على وقف إطلاق النار، بعد أن أنهى البلدان محادثات تاريخية ومباشرة دون التوصل إلى اتفاق.



وقال دار: "من الضروري أن تستمر الأطراف في التمسك بالتزامها بوقف إطلاق النار".



وفي مؤتمر صحفي، أعرب إسحاق دار عن امتنانه العميق لإيران وأمريكا بسبب استجابتهما لدعوة رئيس الوزراء شهباز شريف، لوقف فوري لإطلاق النار في المنطقة وقبولهما الدعوة لإجراء محادثات سلام في إسلام آباد"، حسبما أفادت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأحد.



وأضاف إسحاق دار: "لقد ساعدت ، إلى جانب رئيس أركان القوات المسلحة ورئيس أركان الجيش المارشال عاصم منير، في التوسط في عدة جولات من المفاوضات المكثفة والبناءة بين الجانبين، والتي استمرت خلال الساعات الـ24 الماضية وانتهت صباح اليوم.



وتابع دار، أن باكستان تأمل في أن يواصل الجانبان بروح إيجابية تحقيق سلام دائم ورخاء في المنطقة بأكملها وخارجها، قائلا: "لقد اضطلعت باكستان وتواصل الاضطلاع بدورها في تسهيل التواصل والحوار بين إيران وأمريكا في الأيام المقبلة.