أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إصدار 987 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والعلفي ومراكز تجميع الألبان خلال شهر مارس، من بينها 396 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين، مع الالتزام باشتراطات الأمن والأمان الحيوي.

جاء ذلك وفق تقرير عُرض على وزير الزراعة، حيث أوضح رئيس القطاع أن هذه الجهود تأتي في إطار التيسير على المستثمرين والمربين، وتذليل العقبات مع الالتزام بالمعايير الفنية، بما يسهم في زيادة الإنتاج ودعم التصدير.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 508 تركيبات أعلاف (منها 287 محلية و221 مستوردة) وفقًا للضوابط القياسية، بالتعاون مع الجهات البحثية المختصة، إلى جانب إصدار 74 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة في الظهير الصحراوي.

وأضاف أنه تم تقديم الدعم الفني وإجراء تجارب لـ 52 مصنع أعلاف بإجمالي 124 خط إنتاج (دواجن – مواشي – أسماك)، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة، بما يضمن إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات وتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية.

الزراعة: تنفيذ حملات تفتيش مكثفة للمرور على 293 مصنعًا ومخزنًا ومحل بيع

وفيما يتعلق بالرقابة، تم تنفيذ حملات تفتيش مكثفة من خلال 176 لجنة (منها 19 لجنة مركزية) للمرور على 293 مصنعًا ومخزنًا ومحل بيع، حيث تم رصد 26 مخالفة وإحالتها للنيابة العامة، شملت مخالفات تتعلق بالاحتكار، والإنتاج دون ترخيص، وعدم الالتزام بالضوابط الفنية.

كما تم تنظيم 10 ندوات إرشادية لصغار المربين لرفع كفاءة التغذية والرعاية، فضلًا عن طرح منتجات بأسعار مخفضة عبر 5 منافذ متحركة بنسبة تخفيض تتراوح بين 20% و25%.

وأكد التقرير أيضًا الموافقة على تصدير منتجات أعلاف ودواجن (سمان – بط – حمام – رومي) إلى عدد من الدول، مع التوسع في ميكنة خدمات التراخيص وإتاحتها إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية لتسهيل الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات.

