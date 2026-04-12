كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن الخلاف حول قضيتين أو ثلاث "قضايا جوهرية" حال دون التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال مفاوضات العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

نقاط الخلاف الجوهرية

أوضح بقائي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، أن الطرفين توصلا بالفعل إلى "تفاهمات" بشأن بعض الملفات، لكن لا تزال هناك فجوة في وجهات النظر حول قضايا أخرى.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، قد أشار في وقت سابق إلى أن غياب التزام صارم من طهران بالتخلي عن "السلاح النووي" يُمثّل العقبة الرئيسية أمام الاتفاق.

الدبلوماسية لا تنتهي

رغم تقارير الإعلام الرسمي الإيراني التي أفادت بعدم وجود خطط لجولات تفاوض جديدة، إلا أن بقائي تبنى نبرة أقل حدة، مؤكدا أن الدبلوماسية لا تنتهي أبدا.

وأضاف المتحدث الإيراني، أنه لم يكن من المتوقع التوصل إلى اتفاق شامل من جلسة واحدة، مشيرا إلى أن أحدا لم يرفع سقف التوقعات إلى هذا الحد.

دور الوساطة الإقليمية

أعرب إسماعيل بقائي، عن ثقته في استمرار التواصل مع باكستان بصفتها الوسيط في هذه المحادثات، بالإضافة إلى التشاور مع الأصدقاء الآخرين في المنطقة، لكنه لم يحسم بوضوح موقف طهران من استمرار الحوار المباشر مع الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة.

وتضع هذه التصريحات الكرة في ملعب "الدبلوماسية الدولية" من جديد، فبينما يتمسك كل طرف بمواقفه تجاه القضايا الجوهرية العالقة، يبقى باب الحوار مواربا عبر الوساطة الباكستانية.