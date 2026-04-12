استشهاد عائلة لبنانية من 6 أفراد في غارة إسرائيلية بالجنوب

كتب : مصطفى الشاعر

10:06 ص 12/04/2026

غارات إسرائيلية على بيروت أرشيفية

سجلت "القرى اللبنانية" مأساة إنسانية جديدة، اليوم الأحد، حيث قُتل 6 أشخاص من عائلة واحدة في غارة جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت منزلا ببلدة معروب في قضاء صور جنوبي لبنان.


إبادة عائلة بالكامل في معروب


أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بسقوط 6 شهداء في الغارة التي استهدفت منزلا تقطنه عائلة مؤلفة من أكثر من 7 أشخاص، مما أسفر عن تدمير المنزل فوق رؤوس ساكنيه ومحو أغلب أفراد العائلة من السجل المدني في لحظات.


معارك طاحنة في بنت جبيل


على الصعيد الميداني، تدور اشتباكات عنيفة في مدينة "بنت جبيل"، حيث تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل والسيطرة على ما تبقى من أحياء المدينة.


وأكدت التقارير المحلية، أن عناصر المقاومة تخوض مواجهات شرسة، مما كبد العدو الإسرائيلي خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد.


قصف مدفعي مكثف


لم يتوقف التصعيد عند الغارات الجوية، بل شنت مدفعية الاحتلال قصفا مكثفا استهدف أطراف مدينة بنت جبيل ومداخلها، بالإضافة إلى "قصف عشوائي" طال أطراف عدد من القرى المجاورة، في محاولة لتأمين تقدم القوات البرية وتضييق الخناق على المنطقة.


صراع التفسيرات حول الهدنة


تأتي هذه الضربات المتبادلة في ظل استمرار المواجهات الميدانية بين الجانبين رغم دخول الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ.


وفي الوقت الذي تصر فيه إسرائيل على استثناء "جبهة لبنان" من التفاهمات، تواصل الأطراف الدولية ضغوطها لتوسيع نطاق التهدئة ليشمل الجبهة اللبنانية تفاديا لانفجار الأوضاع بشكل شامل.

لبنان قصف لبنان حرب لبنان وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار حرب إيران

