وزير الصحة يبحث تجهيز 50% من المستشفيات بنظام "كبسولة العمليات"

كتب : أحمد جمعة

10:16 ص 12/04/2026

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة منى خيري الرئيس التنفيذي للمجموعة العلمية المتكاملة لتطوير البنية التعليمية والصحية؛ لبحث سبل التعاون في تجهيز المنشآت الطبية بأحدث المعايير.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن اللقاء ناقش آليات الاستفادة من نظام "كبسولة العمليات" الحديث، مع استعراض إمكانية التوسع في تطبيقه ليشمل ما بين 30% إلى 50% من المستشفيات.

ونظام "كبسولة العمليات"، هو نموذج حديث لغرف العمليات يعتمد على إنشاء وحدة جراحية مغلقة ومعزولة تمامًا كأنها "كبسولة" تُصمم وتُدار ببيئة محكمة التحكم.

وأشار "عبدالغفار" في بيان اليوم، إلى أن الجانبين بحثا تجهيز المعامل والصيدليات وفق أحدث المعايير، حيث وجه الوزير بتطوير صيدليات الوحدات الصحية والمستشفيات وتزويدها بأحدث التجهيزات بما في ذلك وحدات حفظ الأدوية، مع الحرص على الحفاظ على الذوق العام وتعزيز الهوية البصرية داخل المنشآت الصحية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أهمية توظيف أحدث تقنيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية داخل المنشآت الصحية، بما يحقق الاستدامة ويرفع كفاءة التشغيل.

توريد كراسي الأسنان للوحدات الصحية

ولفت «عبدالغفار» إلى مناقشة فرص التعاون في توريد كراسي الأسنان للوحدات الصحية، دعمًا لتطوير خدمات طب الأسنان المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة.

وزارة الصحة خالد عبدالغفار

