نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عقب الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

انتحال صفة موظف بنك يطيح بنصاب المنيا بعد الاستيلاء على أموال الضحايا

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قد كشفت عن قيام المتهم، والمقيم بدائرة مركز شرطة العدوة، بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، والتواصل مع المواطنين بزعم تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومنح ومساعدات مالية.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يطلب من ضحاياه بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، مستغلًا تلك المعلومات في الاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.

تفاصيل احتيال إلكتروني على عملاء البنوك بالمنيا

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، معترفًا بتنفيذ 6 وقائع احتيال باستخدام الأسلوب ذاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

