قال أكسيوس، فجر اليوم الأحد، إن بعض الخلافات في المفاوضات بين أمريكا وإيران تتعلق بمطالبة إيران بالسيطرة على مضيق هرمز ورفض التخلي عن مخزون اليورانيوم المخصب، وفقا لسكاي نيوز.

وغادر الوفد الأمريكي باكستان، صباح اليوم الأحد، في أعقاب إعلان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عدم التوصل لاتفاق مع إيران.

وأظهرت صور فانس الذي قاد الوفد الأمريكي، وأعضاء الوفد، يستقلون الطائرة عائدين إلى الولايات المتحدة.

وبثت الصور بعد دقائق من مؤتمر صحفي مقتضب لفانس، أعلن فيه انتهاء مفاوضات إسلام آباد من دون التوصل إلى اتفاق مع إيران.

قال فانس في وقت مبكر من صباح الأحد، إن المفاوضات انتهت من دون التوصل إلى اتفاق بعد أن رفض الإيرانيون قبول الشروط الأمريكية بعدم تطوير سلاح نووي.

ذكر فانس، أن المحادثات انتهت بعد 21 ساعة، إذ كان على تواصل مستمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرين في الإدارة.

أضاف للصحفيين: "الحقيقة البسيطة هي أننا بحاجة إلى رؤية التزام مؤكد بأنهم لن يسعوا إلى الحصول على سلاح نووي، ولن يسعوا إلى الحصول على الأدوات التي تمكنهم من تطوير سلاح نووي بسرعة".

واعتبر أن هذا هو الهدف الأساسي لرئيس الولايات المتحدة، وهذا ما حاولنا تحقيقه من خلال هذه المفاوضات، وفقا لسكاي نيوز.