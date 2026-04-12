الوفد الأمريكي يُغادر باكستان بعد إعلان نائب ترامب عدم التوصل لاتفاق مع إيران


كتب- محمد فتحي:

04:14 ص 12/04/2026

مفاوضات برنامج إيران النووي

غادر قبل قليل، الوفد الأمريكي باكستان وذلك بعد إعلان جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي فجر اليوم الأحد، عدم التوصل لاتفاق مع إيران.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن إيران اختارت عدم قبول الشروط الأمريكية خلال المفاوضات الدائرة في إسلام آباد.

قال فانس، الذي يقود الوفد الأمريكي في باكستان، إن المحادثات مع إيران استمرت 21 ساعة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مقتضب: "لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد"، معتبرا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى رؤية تأكيد قاطع أن إيران لن تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وقال: "وضعنا خطوطنا الحمراء للإيرانيين"، مشيرا إلى أن "عدم التوصل لاتفاق ليس بالأمر الجيد".

وأضاف: "سنعود إلى الولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق مع إيران".


مفاوضات برنامج إيران النووي اتفاق المفاوضات انتهاء المفاوضات دون اتفاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان مغادرة الوفد الأمريكي

