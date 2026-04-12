غادر قبل قليل، الوفد الأمريكي باكستان وذلك بعد إعلان جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي فجر اليوم الأحد، عدم التوصل لاتفاق مع إيران.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن إيران اختارت عدم قبول الشروط الأمريكية خلال المفاوضات الدائرة في إسلام آباد.

قال فانس، الذي يقود الوفد الأمريكي في باكستان، إن المحادثات مع إيران استمرت 21 ساعة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مقتضب: "لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد"، معتبرا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى رؤية تأكيد قاطع أن إيران لن تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وقال: "وضعنا خطوطنا الحمراء للإيرانيين"، مشيرا إلى أن "عدم التوصل لاتفاق ليس بالأمر الجيد".

وأضاف: "سنعود إلى الولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق مع إيران".



