إعلان

نائب ترامب: سنعود إلى أمريكا دون التوصل إلى اتفاق.. ووضعنا خطوطنا الحمراء للإيرانيين

كتب : مصراوي

03:47 ص 12/04/2026

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن إيران اختارت عدم قبول الشروط الأمريكية خلال المفاوضات الدائرة في إسلام آباد.

قال فانس، الذي يقود الوفد الأمريكي في باكستان، إن المحادثات مع إيران استمرت 21 ساعة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مقتضب: "لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد"، معتبرا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى رؤية تأكيد قاطع أن إيران لن تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وقال: "وضعنا خطوطنا الحمراء للإيرانيين"، مشيرا إلى أن "عدم التوصل لاتفاق ليس بالأمر الجيد".

وأضاف: "سنعود إلى الولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق مع إيران".

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

