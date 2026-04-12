بزشكيان: نجاح محادثات إسلام آباد مرهونًا بنزاهة الطرف الأمريكي

كتب : مصراوي

02:21 ص 12/04/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على أهداف داخل لبنان يُعد أحد المصادر الرئيسية للتوتر، في الوقت الذي تجري فيه بلاده والولايات المتحدة محادثات سلام في إسلام آباد.

دعا الرئيس الإيراني الولايات المتحدة والدول الثالثة إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الهجمات، التي وصفها بأنها "جرائم حرب" لأنها –بحسب قوله– تستهدف مواقع مدنية، بما في ذلك حضانة أطفال.

حل الخلافات بطرق سلمية

نقلت تصريحاته وكالة "مهر" شبه الرسمية عبر حسابها على "تيليجرام"، إذ قال بزشكيان: "إن إيران سعت لحل الخلافات بالطرق السلمية، لكنه اتهم الولايات المتحدة بانتهاك اتفاقات سابقة، مما يجعل نجاح محادثات إسلام آباد مرهونًا بنزاهة الطرف الأمريكي".

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه تحدث هاتفيًا مع بزشكيان اليوم، وخلال الاتصال قال: "إن احترام وقف إطلاق النار الحالي يعني ضرورة شمول لبنان ضمن التفاهمات".

وأضاف أن لبنان لطالما كان قاعدة لجماعة حزب الله المدعومة من إيران، التي تعتبرها طهران وكيلًا لها، بينما لم تشملها إسرائيل في وقف إطلاق النار وواصلت استهدافها.

وأكد ماكرون، أن على إيران إعادة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بسرعة، وهو الممر المائي الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، والذي شهد محاولات إيرانية لتعطيل ناقلات النفط الخارجة ردًا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

قال ماكرون: "شددت على ضرورة أن تعيد إيران بسرعة حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، ونحن في فرنسا مستعدون للمساهمة في ذلك".

كان ماكرون قد أدان في اليوم السابق الهجمات على أهداف داخل لبنان، إذ قال إنها تهدد بإفشال محادثات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا للسفارة الفرنسية في الولايات المتحدة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الكورس بـ3 آلاف جنيه".. طبيب يحذر من "خلطات" وهيمة للتخسيس السريع
نصائح طبية

"الكورس بـ3 آلاف جنيه".. طبيب يحذر من "خلطات" وهيمة للتخسيس السريع

مطور عقاري: الإيجار يعيد الحياة لملايين العقارات المغلقة وتوفير شقق متشطبة
أخبار العقارات

مطور عقاري: الإيجار يعيد الحياة لملايين العقارات المغلقة وتوفير شقق متشطبة
أسرة عريس بني مزار تكشف كواليس "نقوط" بمليون جنيه في حفل زفاف
أخبار مصر

أسرة عريس بني مزار تكشف كواليس "نقوط" بمليون جنيه في حفل زفاف
ماذا يحدث لجسمك إذا نمت أقل من 5 ساعات لمدة أسبوع متواصل؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا نمت أقل من 5 ساعات لمدة أسبوع متواصل؟
هل تنخفض الأسعار بانتهاء الحرب الإيرانية؟.. خبراء يجيبون
أخبار مصر

هل تنخفض الأسعار بانتهاء الحرب الإيرانية؟.. خبراء يجيبون

"في بيان رسمي".. الأهلي يرد على بيان الاتحاد المصري بشأن جلسة استماع المحادثات
مضيق هرمز يهدد مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد.. ما القصة؟
تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات