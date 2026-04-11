التقى محافظ البنك المركزي الإيراني، الدكتور عبد الناصر همتي، اليوم السبت، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستانى ، السيناتور محمد إسحاق دار، على هامش المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار، مشيرين إلى أن السلام والاستقرار في المنطقة يظلان عنصرين أساسيين للتعاون الاقتصادي وتحقيق التقدم المشترك، وفقا لوكالة "أسوشيد برس أوف باكستان".

وكانت الولايات المتحدة وإيران، قد بدأتا اليوم السبت، مفاوضات مباشرة وجها لوجه في باكستان، وذلك بعد أيام من إعلان وقف إطلاق نار هش لمدة أسبوعين، في وقت دخلت فيه الحرب، التي أودت بحياة الآلاف وأثرت على الأسواق العالمية، أسبوعها السابع.

وأكد البيت الأبيض الطبيعة المباشرة لهذه المحادثات. فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ببدء محادثات ثلاثية بعد تلبية الشروط المسبقة التي طرحتها طهران، بما في ذلك تقليص الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وذلك عقب اجتماعات منفصلة عقدها مسؤولون أمريكيون وإيرانيون مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

يرأس الوفد الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس، فيما يرأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، حيث يناقش الجانبان سبل تعزيز وقف إطلاق النار الذي يواجه تهديدات بسبب الخلافات العميقة واستمرار الهجمات الإسرائيلية على حزب الله المدعوم من إيران في لبنان.