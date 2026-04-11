تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات

كتب : وكالات

07:20 م 11/04/2026 تعديل في 08:05 م

مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها بدأت تهيئة الظروف اللازمة لإزالة الألغام من مضيق هرمز.
وقالت القيادة المركزية، في بيان اليوم السبت، إن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية مزودتين بصواريخ موجهة عبرتا المضيق.
وأضافت القيادة الأمريكية، أن المدمرتين يو إس إس فرانك إي. بيترسون ويو إس إس مايكل ميرفي عبرتا مضيق هرمز ونفذتا عمليات في الخليج.
وأوضحت القيادة المركزية، أن مهمة المدمرتين تهدف إلى ضمان خلو المضيق من الألغام التي زرعها الحرس الثوري الإيراني.
وأكدت القيادة الأمريكية، أنها بدأت إنشاء ممر ملاحي جديد، مشيرة إلى أنها ستشارك هذا المسار مع قطاع النقل البحري.
أشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أنه من المقرر انضمام قوات أمريكية إضافية ومسيرات تحت الماء للمشاركة في عمليات إزالة الألغام.

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، فإن المفاوضات الأمريكية الإيرانية وصلت لطريق مسدود فيما يتعلق مضيق هرمز.

ووفقًا للصحيفة، تسود حالة من الجمود بين الوفدين الأمريكي والإيراني، حول إعادة فتح مضيق هرمز.

