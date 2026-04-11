البيت الأبيض: خبراء إضافيون يقدمون الدعم من واشنطن لفريق التفاوض في باكستان

كتب : وكالات

05:32 م 11/04/2026

قال مسؤول في البيت الأبيض، إن العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ضمت محادثات سلام ثلاثية بين أمريكا وإيران وباكستان.

أكد مسؤول في البيت الأبيض، في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم السبت، أن هناك فرق كاملة من الخبراء الأمريكيين في المجالات ذات الصلة، موجودة في إسلام آباد لمساندة ودعم المفاوضين الأمريكيين.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن خبراء إضافيون يقدمون الدعم من واشنطن لفريق التفاوض في إسلام آباد.

وبحسب وكالة رويترز، فإن الجلسة الأولى من مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا انتهت، دون الكشف عن أي تفاصيل تمت مناقشتها بين الوفدين.

ووفقا لـ"رويترز"، استمرت الجلسة الافتتاحية التي جمعت بين جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، والوفد المرافق له الذي ضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبين الجانب الإيراني بقيادة محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان وعباس عراقجي وزير الخارجية، لمدة ساعتين متواصلتين قبل أن ترفع الوفود الجلسة للاستراحة.

