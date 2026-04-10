أثار حذف منشور لوزير الدفاع في باكستان، خواجة محمد آصف، جدلاً واسعاً، بعدما كان قد وصف فيه إسرائيل بعبارات حادة، قبل أن يتم حذفه لاحقاً من حسابه على منصة "إكس".

المنشور المحذوف تضمن انتقادات شديدة لإسرائيل، واتهامات بارتكاب أعمال قتل بحق مدنيين في لبنان وقطاع غزة وإيران، وذلك بالتزامن مع انعقاد محادثات السلام في إسلام آباد.

وأثار التصريح ردود فعل غاضبة في إسرائيل، حيث اعتبر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن هذه التصريحات تحمل طابعاً تحريضياً وغير مقبول، مؤكداً أنه لا يمكن التغاضي عن مثل هذه المواقف، خاصة من دولة تُطرح كوسيط في جهود السلام.

ورأت أوساط إسرائيلية أن هذه التصريحات قد تؤثر على مصداقية باكستان كطرف محايد في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تسعى فيه إسلام آباد للعب دور محوري في الوساطة.

في المقابل، أدانت الحكومة الباكستانية الضربات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدة دعمها للاستقرار في المنطقة، فيما تواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد.