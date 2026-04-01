"الضربة الأكثر خطورة" منذ بداية الحرب.. صواريخ إيرانية تهز تل أبيب في عيد الفصح

كتب : مصطفى الشاعر

07:02 م 01/04/2026

دوت سلسلة من الانفجارات العنيفة في أرجاء مدينة "تل أبيب" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إثر هجوم صاروخي مكثف شنه الحرس الثوري الإيراني، أدت لهروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ المحصنة.

أخطر ضربة إيرانية منذ الحرب

وصف مسؤول عسكري إسرائيلي، الهجوم بأنه "الضربة الأكثر خطورة" التي تُنفذها طهران منذ الأيام الأولى للحرب، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي حاولت التصدي لـ "10 صواريخ باليستية" على الأقل استهدفت قلب المركز التجاري للاحتلال، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ليلة الفصح تحت النار

تزامن الهجوم الصاروخي مع استعداد ملايين الإسرائيليين لإحياء "عيد الفصح"، مما تسبب في حالة من الذعر والهروب الجماعي إلى الملاجئ.

وأكد فريق شبكة "سي إن إن" في تل أبيب، سماع دوي انفجارات ضخمة ورؤية عمليات اعتراض للصواريخ في السماء، وسط انطلاق صافرات الإنذار في "4 جولات متتالية"، فيما أفادت فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية بتلقي تقارير أولية عن سقوط شظايا ووقوع أضرار.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

