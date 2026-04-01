قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب قد تنتهي خلال أسابيع، في حين أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده مستعدة لخوض صراع قد يستمر لفترة أطول.

وأوضح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن إيران مستعدة لستة أشهر على الأقل من الحرب، بينما يصر ترامب على أن الصراع قد ينتهي خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بحسب سي إن إن.

وقال عراقجي: "نحن لا نحدد أي مواعيد نهائية للدفاع عن أنفسنا، وسندافع عن بلدنا وشعبنا بقدر ما يلزم وبأي وسيلة ضرورية".

وأضاف: "لا يهم ما هي الجداول الزمنية التي يحددها خصومنا لأنفسهم، ومع ذلك، توصيتنا هي أن ينهوا هذه الحرب بشكل كامل ودائم قبل مواجهة مزيد من الأضرار"، مشيرًا إلى أن إنهاء الحرب يجب أن يشمل تحقيق السلام في كامل المنطقة.

وأكد أن طهران لا تجري مفاوضات مباشرة مع واشنطن، رغم تأكيدات ترامب بأن الولايات المتحدة تخوض "مناقشات جادة" مع نظام جديد وأكثر عقلانية في إيران.

وقال: "التفاوض هو عندما تنخرط دولتان في محادثات للتوصل إلى اتفاق، وهذا الأمر غير موجود بيننا وبين الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه تلقى رسائل من ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة وإيران تواصلتا بشكل غير مباشر عبر وسطاء.

من جانبه، قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن هناك رسائل يتم تبادلها مع إيران، وأن هناك إمكانية لعقد اجتماع مباشر في وقت ما.