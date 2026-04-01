قالت القوات الجوية الأمريكية، إن مقاتلة من طراز إف-35 تحطمت بالقرب من لاس فيجاس؛ وأصيب الطيار بجروح طفيفة.

وأضافت: الطيار يتلقى العلاج من إصابات طفيفة عقب تحطم الطائرة في نطاق الاختبار والتدريب بولاية نيفادا.

وأكد مسؤولون في سلاح الجو الأمريكي، إصابة طيار واحد بعد تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف-35، أمس الثلاثاء، شمال مدينة لاس فيجاس.

وأفاد مكتب الشؤون العامة في قاعدة نيليس الجوية، في تصريح لقناة فوكس نيوز، أن الطائرة تحطمت على بعد نحو 25 ميلًا شمال شرق منطقة إنديان سبرينجز بولاية نيفادا، داخل المجال الجوي الخاضع للرقابة وعلى ممتلكات اتحادية مقيّدة ضمن نطاق الاختبار والتدريب في نيفادا.

وقال المسؤولون، إن الطيار في أمان ويتلقى العلاج من إصابات طفيفة.