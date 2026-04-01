أصيب الطيار بجروح طفيفة.. تحطم طائرة إف-35 بالقرب من لاس فيجاس


كتب- محمد أبو بكر:

05:05 ص 01/04/2026

صورة أرشيفية لطائرة لحظة تحطمها

قالت القوات الجوية الأمريكية، إن مقاتلة من طراز إف-35 تحطمت بالقرب من لاس فيجاس؛ وأصيب الطيار بجروح طفيفة.

وأضافت: الطيار يتلقى العلاج من إصابات طفيفة عقب تحطم الطائرة في نطاق الاختبار والتدريب بولاية نيفادا.

وأكد مسؤولون في سلاح الجو الأمريكي، إصابة طيار واحد بعد تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف-35، أمس الثلاثاء، شمال مدينة لاس فيجاس.

وأفاد مكتب الشؤون العامة في قاعدة نيليس الجوية، في تصريح لقناة فوكس نيوز، أن الطائرة تحطمت على بعد نحو 25 ميلًا شمال شرق منطقة إنديان سبرينجز بولاية نيفادا، داخل المجال الجوي الخاضع للرقابة وعلى ممتلكات اتحادية مقيّدة ضمن نطاق الاختبار والتدريب في نيفادا.

وقال المسؤولون، إن الطيار في أمان ويتلقى العلاج من إصابات طفيفة.

فيديو قد يعجبك



نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق