قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن هناك رسائل يتم تبادلها مع إيران، مشيرًا إلى إمكانية عقد اجتماع مستقبلي بين القادة الأمريكيين والإيرانيين.

وأضاف: هناك رسائل يتم تبادلها، وهناك محادثات جارية، وهناك احتمال لعقد اجتماع مباشر في وقت ما، وسنظل دائمًا منفتحين على ذلك، وذلك خلال حديثه على قناة فوكس نيوز، بحسب سي إن إن.

لكن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح باستخدام مفاوضات زائفة" كـ"تكتيك للمماطلة" من قبل القادة الإيرانيين لكسب مزيد من الوقت.