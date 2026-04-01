واشنطن تُرسل حاملة طائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط.. ووزير الحرب الأمريكي: الأيام المقبلة حاسمة

كتب : مصراوي

01:31 ص 01/04/2026

وكالات

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أن الأيام القادمة من النزاع مع إيران ستكون حاسمة، مشيرا إلى إرسال حاملة طائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط.

جاءت تصريحات هيجسيث في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، بالتزامن مع إرسال الحاملة، إذ تنتشر حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" وسفنها الحربية المرافقة لتنضم إلى مجموعتين ضاربتين أمريكيتين أخريين في المنطقة، في تعزيز عسكري غير مسبوق.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس دونالد ترامب أخبر مساعديه بأنه مستعد لإنهاء الحملة ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا بنسبة كبيرة، تاركا العملية المعقدة لإعادة فتحه لموعد لاحق، وذلك بعد ساعات من شن هجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي على حلفاء الولايات المتحدة، حيث دفعهم لشن عمليتهم الخاصة لانتزاع السيطرة على المضيق من إيران.

وبشكل منفصل، ضربت الولايات المتحدة مستودع ذخيرة كبيرا في مدينة أصفهان الإيرانية بقنابل خارقة للتحصينات تزن 2000 رطل، حسبما قال مسؤول، بينما شهدت الإمارات العربية المتحدة أحد أكثر أيام الهجمات الإيرانية كثافة منذ الأسبوع الأول من الحرب، وفقا لروسيا اليوم.

