إعلان

الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلم مذكرة احتجاج على استمرار العدوان الصاروخي والطائرات المسيرة

كتب : محمد أبو بكر

08:13 م 09/03/2026

وزارة الخارجية الكويتية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة في السفير عزيز رحيم الديحاني، نائب وزير الخارجية بالوكالة، اليوم الاثنين 9 مارس 2026، السفير محمد توتونجي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت، لتسليمه مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات الإيرانية عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وشددت الوزارة على أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت وأجوائها، وخرقًا جسيمًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وجدّد نائب وزير الخارجية بالوكالة إدانة الكويت الشديدة ورفضها القاطع لجميع الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية الحيوية والمناطق السكنية المكتظة.

وأكد أن استهداف المدنيين والمرافق المدنية يعد عملاً عدوانيًا محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني، ويتناقض مع كافة المبادئ القانونية الدولية.

وأكد "الديحاني"، حق الكويت الكامل في الدفاع عن أراضيها وشعبها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا العدوان.

كما شددت الوزارة على أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على سيادة دولة عضو يعد تهديدًا مباشرًا لأمن المجلس الجماعي، مطالبة بالإيقاف الفوري لكافة الأعمال العدائية الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكويت إيران هجمات إيران إيران وأمريكا استدعاء السفير الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
أخبار وتقارير

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
حكم صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقت أدائها.. 7 معلومات مهمة يجب أن تعرفها
جنة الصائم

حكم صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقت أدائها.. 7 معلومات مهمة يجب أن تعرفها

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
بعد نفي شائعة الغيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر في العناية المركزة
دراما و تليفزيون

بعد نفي شائعة الغيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر في العناية المركزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟