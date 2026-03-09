استدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة في السفير عزيز رحيم الديحاني، نائب وزير الخارجية بالوكالة، اليوم الاثنين 9 مارس 2026، السفير محمد توتونجي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت، لتسليمه مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات الإيرانية عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وشددت الوزارة على أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت وأجوائها، وخرقًا جسيمًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وجدّد نائب وزير الخارجية بالوكالة إدانة الكويت الشديدة ورفضها القاطع لجميع الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية الحيوية والمناطق السكنية المكتظة.

وأكد أن استهداف المدنيين والمرافق المدنية يعد عملاً عدوانيًا محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني، ويتناقض مع كافة المبادئ القانونية الدولية.

وأكد "الديحاني"، حق الكويت الكامل في الدفاع عن أراضيها وشعبها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا العدوان.

كما شددت الوزارة على أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على سيادة دولة عضو يعد تهديدًا مباشرًا لأمن المجلس الجماعي، مطالبة بالإيقاف الفوري لكافة الأعمال العدائية الإيرانية.