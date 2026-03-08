أعلنت وزارة الدفاع في السعودية، الأحد، نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض وتدمير صاروخ وطائرات مسيرة أُطلقت باتجاه مواقع حيوية ومنشآت عسكرية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لصاروخ كان متجها نحو قاعدة الأمير سلطان الجوية، بالإضافة إلى اعتراض مسيرتين في المناطق الشمالية من الرياض.

نجاح الدفاعات الجوية السعودية في حماية المنشآت النفطية

وفي سياق متصل، أشار منشور سابق لوزارة الدفاع على منصة "إكس"، إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة فوق صحراء الربع الخالي، حيث كانت متجهة نحو حقل شيبة النفطي.

وتضمن منشور منفصل التفاصيل ذاتها المتعلقة بالطائرة المسيرة الأخيرة، دون أن يتضح بشكل قاطع ما إذا كان الأمر يتعلق بحدثين منفصلين أو تكرار لنفس الواقعة المذكورة آنفا.

توثيق عمليات الدفاعات الجوية السعودية الأخيرة

ونشرت الوزارة لقطات مصورة قالت إنها تُظهر الدفاعات الجوية السعودية وهي تعترض وتدمر عددا من الطائرات المسيرة التي أُطلقت باتجاه أراضي المملكة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت الدفاع السعودية، أن هذه العمليات تؤكد استمرار جاهزية القوات المسلحة في تأمين الأجواء وحماية المكتسبات الوطنية من الهجمات الجوية المتكررة التي استهدفت العاصمة ومنشآت الطاقة والقواعد الجوية مؤخراً.