أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال رئيس المكتب العسكري المرتقب للمرشد الأعلى ورئيس قيادة الطوارئ في مقر خاتم الأنبياء داخل طهران.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، عبر منشور على منصة "إكس"، اليوم الأحد، إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أمس السبت منطقة طهران وقضى على "أبو القاسم بابائيان"، رئيس المكتب العسكري لمرشد النظام الإيراني ورئيس مقر قيادة الطوارئ للنظام خاتم الأنبياء.

وأوضح أدرعي أن "أبو القاسم بابائيان" كان مسؤولًا عن التنسيق بين أركان النظام للدفع بمخططات ضد إسرائيل وتشغيل أنظمة الطوارئ التابعة له.

وأضاف أنه تم تعيين بابائيان رئيسًا للمكتب المرتقب للمرشد الجديد الذي لم يتم اختياره بعد، وذلك بعد مقتل محمد شيرازي رئيس المكتب العسكري للمرشد علي خامنئي في الضربة الافتتاحية لعملية "زئير الأسد".

كما تم تعيين بابائيان رئيسًا لأركان قيادة مقر الطوارئ بعد مقتل سلفه علي شدماني خلال عملية "الأسد الصاعد"، وبحكم منصبه كان بابائيان مقربًا من القيادتين العسكرية والسياسية خلال عملية "زئير الأسد".

وأشار أدرعي إلى أن تصفيته تضاف إلى مقتل عدد من كبار قادة النظام الإيراني منذ اندلاع عملية "زئير الأسد"، معتبرًا أن ذلك يشكل ضربة لقدرة القيادة الإيرانية على إدارة العمليات العسكرية.