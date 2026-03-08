أكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أنه لا يمكن تبرير الهجمات الإيرانية على الدول العربية تحت أي ذريعة، معربًا عن أسفه لما تعرضت له بلاده ودول خليجية من هجمات غير مسبوقة.

وقال ملك البحرين في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من رمضان اليوم الأحد، إن البحرين كانت وستظل دولة سلام، لم تبادر يوما إلى استعداء أحد، ولم تنتهج إلا سبيل التعاون وحسن الجوار.

وثمن ملك البحرين الجهود التي بذلتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشيدًا بما أبدته من جاهزية ويقظة ومسؤولية وطنية، وما قامت به من تصد حازم أحبط تلك المحاولات وحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن هذا الجهد ستخلده الذاكرة الوطنية بكل فخر.

وعبّر ملك البحرين عن اعتزازه بما أبداه المواطنون من مشاعر وطنية صادقة في الولاء والانتماء للوطن خلال هذه الأوقات الدقيقة، مؤكدا أنهم أهل للثقة وقادرون على تجاوز الصعاب ومواجهة الأطماع أياً كان مصدرها.

وأشار ملك البحرين إلى الدعم والمساندة التي تلقتها البحرين من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا أن التضامن الخليجي تجلى في أبهى صوره، إضافة إلى الاتصالات التي تلقتها المملكة من مختلف أنحاء العالم دعمًا لاستقرارها.

وأضاف الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن البحرين ستظل ثابتة على نهج الحكمة والاعتدال، وماضية في أداء التزاماتها تجاه محيطها العربي والمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن انضمامها إلى مجلس السلام المعني بإعادة إعمار غزة يعكس وضوح مواقفها وانسجام سياساتها مع الجهود الرامية إلى نشر السلام وإعادة البناء وتهيئة أسباب الاستقرار.





