الجيش الأمريكي يحذر المدنيين في إيران من مخاطر العمليات العسكرية

كتب : وكالات

06:55 م 08/03/2026

الجيش الامريكي

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية تحذيرًا أمنيًا دعت فيه المدنيين في إيران إلى البقاء في منازلهم، متهمة الحكومة الإيرانية بتنفيذ عمليات عسكرية من مناطق مكتظة بالسكان.

وقالت القيادة إن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة أحادية الاتجاه من مدن بينها أصفهان وشيراز ودزفول، الأمر الذي قد يعرض المدنيين للخطر.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، في بيان إن "النظام الإيراني يتجاهل بشكل صارخ حياة المدنيين من خلال مهاجمة شركاء الخليج، مع تعريض سلامة شعبه للخطر".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا هجومًا على إيران في 28 فبراير، ما أدى إلى اندلاع التصعيد العسكري الحالي في المنطقة. ومنذ ذلك الحين، ردت إيران بتنفيذ هجمات على إسرائيل وعلى ما وصفه مسؤولون بأنه قواعد وأصول عسكرية أمريكية في أنحاء الشرق الأوسط.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي يتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن ضمان سلامة المدنيين الموجودين داخل أو قرب المنشآت التي تستخدمها إيران لأغراض عسكرية.

