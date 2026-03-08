إعلان

استئناف محدود لرحلات "الخطوط الجوية القطرية"

كتب : وكالات

02:26 م 08/03/2026

الخطوط الجوية القطرية

استأنفت بعض شركات الطيران في الشرق الأوسط تشغيل جداول رحلات محدودة، بينما لا تزال عمليات أخرى متوقفة، في ظل استمرار الاضطرابات في قطاع الطيران مع تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية أن رحلات لإعادة المسافرين انطلقت اليوم من مطار حمد الدولي في الدوحة متجهة إلى أمستردام وبرلين وفرانكفورت ولندن وزيورخ. كما أوضحت الشركة أن رحلات إضافية ستصل إلى الدوحة غداً من المدن نفسها، إضافة إلى العاصمة العُمانية مسقط.

وذكرت الشركة عبر منصة "إكس" أن هذه الرحلات مخصصة فقط للركاب الذين تكون وجهتهم النهائية الدوحة، مؤكدة أن تشغيلها لا يعني استئناف الرحلات التجارية المنتظمة.

في المقابل، أعلن مطار البحرين الدولي استمرار تعليق حركة الطيران اليوم بسبب إغلاق المجال الجوي البحريني، مشيراً إلى أن العمليات ستُستأنف فور إعادة فتح المجال الجوي بشكل آمن.

من جانبها، قالت شركة طيران الإمارات إنها استأنفت عملياتها في مطار دبي الدولي، مؤكدة أنها تواصل مراقبة التطورات وستقوم بتعديل جدول رحلاتها وفقاً للظروف.

وكان ركاب في مطار دبي قد طُلب منهم في وقت سابق الاحتماء بعد اعتراض طائرات مسيّرة قرب المطار.

وفي إسرائيل، من المتوقع أن يغادر نحو 2000 مسافر عبر 40 رحلة مجدولة اليوم من مطار بن غوريون، في أول رحلات مغادرة من المطار منذ اندلاع الحرب.

أما شركة الخطوط الجوية البريطانية فما زالت تدرج رحلات من مسقط إلى مطار لندن هيثرو الأسبوع المقبل، بمعدل رحلة يومية من الاثنين إلى الخميس، لكنها أكدت أنها تراجع الوضع بشكل مستمر.

