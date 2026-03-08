إعلان

أنباء عن عملية اغتيال.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر استهداف إسرائيلي لفندق في لبنان

كتب : مصراوي

03:39 ص 08/03/2026

استهداف فندق في لبنان

وكالات

استهدفت غارة إسرائيلية فندق "رمادا" في قلب بيروت فجر اليوم الأحد، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى و10 مصابين، وسط حديث عن عملية اغتيال لشخصية لم يعرف اسمها بعد.

والموقع المستهدف هو غرفة في الفندق يقع في منطقة الروشة السياحية وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب المعلومات الأولية، سقط 4 قتلى و10 جرحى نتيجة الاستهداف، ولم يصرح الجانب الإسرائيلي بأي تفاصيل حول الغارة.

جدير بالذكر أن القصف الإسرائيلي على لبنان متواصل خصوصا في جنوب وشرق لبنان وفي ضاحية بيروت.

تأتي هذه الضربات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، مع تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.

إلى ذلك، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 مارس وحتى ظهر السبت 7 مارس ارتفعت إلى 294 قتيلا و1023 جريحا، بحسب روسيا اليوم.

استهداف فندق في لبنان حصيلة القتلى في لبنان لبنان حرب إسرائيل ولبنان استهداف شقة سكنية في بيروت بيروت قصف فندق في بيروت

