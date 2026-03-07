شهد اليوم السابع من الحرب في إيران تطورات عسكرية وسياسية متسارعة، مع اتساع نطاق المواجهة بين طهران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، حيث تبادل الطرفان الضربات التي امتدت إلى مواقع وقواعد عسكرية في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، برزت تحركات دولية لافتة مع تقارير عن دعم استخباراتي من روسيا ومساندة مالية محتملة من الصين، ما يعكس اتساع أبعاد الصراع وتداعياته الإقليمية والدولية بعدما أكد الأكراد الإيرانيين استعدادهم لهجوم بري على إيران.

تصعيد إيراني جديد واستهداف ناقلة أمريكية

بدأ اليوم السابع، باستهداف القوات الإيرانية لناقلة نفط أمريكية بالقرب من سواحل الكويت، كما تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات، وفقا للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" العسكري، أن الناقلة تحترق حاليا نتيجة الإصابة، في خطوة تعكس تحولا جذريا في المواجهة العسكرية بالمنطقة، مع الإعلان عن توسيع نطاق الحرب

اقرأ أيضًا:

التلفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ على القاعدة الأمريكية في الكويت

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات

ضربات ضد قواعد أمريكية ومطارات إسرائيل

أطلق الحرس الثوري الإيراني الموجة 23 من عملية الوعد الصادق 4، واستخدام "صواريخ من الجيل الجديد" في ضرب القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، مؤكدًا أنه تم استهداف مواقع استراتيجية داخل إسرائيل، شملت مطار "بن جوريون" ومدينتي "حيفا وتل أبيب".

اقرأ أيضا:

إيران: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء الموجة 23 من هجماته على إسرائيل

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التصدي لـ9 صواريخ و109 مسيرات اليوم

تدمير مخبأ خامنئي

في الوقت ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير المخبأ المحصن تحت الأرض الذي كان مخصصًا للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، باستخدام 50 طائرة مقاتلة ألقت نحو 100 قنبلة على الموقع الواقع أسفل مجمع القيادة الإيراني.

اقرأ أيضا:

بـ 100 قنبلة.. إسرائيل تعلن تدمير مخبأ خامنئي "السري" في قلب طهران

تحركات أمريكية وردود فعل سياسية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون "مضيعة للوقت"، مع استمرار الضربات الجوية المكثفة التي شنتها إسرائيل على عاصمتي إيران ولبنان، وعبر تصريح لموقع أكسوس وضع ترامب شرطا للنظام الإيراني لوقف الحرب، وهو التدمير الكامل للقدرات العسكرية.

اقرأ أيضًا:

ترامب: إيران ليست بحاجة إلى أن تصبح دولة ديمقراطية

ترامب يضع شرطا للنظام الإيراني لوقف الحرب.. ماهو؟

عودة 24 ألف مواطن أمريكي من الشرق الأوسط

ولفت وزارة الخارجية الأمريكية إلى عودة نحو 24 ألف مواطن أمريكي من الشرق الأوسط منذ بدء العمليات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.

أقرأ أيضا:

ترامب: الولايات المتحدة تجلي الآلاف من دول في الشرق الأوسط

الوضع في مضيق هرمز

أوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز لم يغلق لكنه غير آمن"، محذرا من أن إيران دخلت حربًا لم ترغب بها، وأن "العدو سيتكبد خسائر فادحة إذا أخطأ في حساباته".

وأكد الحرس الثوري جاهزية قواته لخوض حرب طويلة الأمد، مع إدخال أسلحة حديثة ومخصصة لمواجهة "العدوان العسكري الصهيوني الأمريكي".

اقرأ أيضا:

القوات الإيرانية تعلن مضيق هرمز غير آمن وتتوعد بأسلحة جديدة

متحدث "خاتم الأنبياء": الهجمات الإيرانية على مواقع الأعداء ستصبح أشد الأيام المقبلة

روسيا تقدم معلومات استخباراتية والصين دعم مالي

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال تقديم الصين مساعدات مالية وعسكرية لإيران، رغم تمسك بكين بالحياد النسبي حفاظًا على إمدادات الطاقة.

كما أفادت مصادر أن روسيا بدأت تزويد طهران ببيانات استخباراتية دقيقة حول تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة.

في المقابل، علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض على هذه التقارير معتبرة أي دعم مزعوم من روسيا لإيران "غير مهم".

اقرأ أيضا:

تقارير: الصين بصدد تقديم مساعدات مالية وعسكرية لإيران

تقارير: روسيا تساعد إيران استخباراتيا لاستهداف القوات الأمريكية

البيت الأبيض يعلق على دعم روسيا لإيران في حربها.. ماذا قال؟

دعم الميليشيات الكردية الإيرانية

تشير بعض المصادر لوكالات رويترز إلى أن إسرائيل تشن غارات جوية على غرب إيران لضمان دعم الميليشيات الكردية الإيرانية التي تسعى للاستفادة من النزاع الأمريكي الإسرائيلي للسيطرة على بلدات استراتيجية قرب الحدود، مع تنسيق محتمل مع الولايات المتحدة لتسليح هذه الفصائل.

اقرأ أيضا:

منظمة كردية: الأمريكيون تواصلوا معنا ونرجح شن عملية برية ضد إيران

بـ5 آلاف مقاتل.. فصائل كردية تستعد لهجوم على إيران خلال أسبوع

الأهداف الميدانية الأولية تتمثل في السيطرة على بلدتي أوشناوية وبيرانشهر، وفقًا لتقارير إعلامية متعددة.

إيران تشدد على حقها في الدفاع عن نفسها

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن جهود بعض الدول للوساطة، مؤكدًا التزام بلاده بتحقيق سلام دائم، ولكنه شدد على إيران ستدافع عن نفسها بكرامة الأمة وسيادتها.

اقرأ أيضًا: رئيس إيران: ملتزمون بالسلام.. ولن نتردد في الدفاع عن كرامتنا

إيران: رغبة ترامب في اختيار المرشد الأعلى تنتهك سيادتنا