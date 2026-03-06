أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت معسكر القوات الأمريكية في الكويت وموقع في أربيل بالعراق.

وأضاف أن الهجمات طالت أيضًا قاعدة رامات ديفيد الجوية وموقع ميرون الراداري في الأراضي المحتلة.

وحذر المتحدث من أن وتيرة الهجمات الإيرانية على مواقع الأعداء ستصبح أشد وأوسع خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن العمليات ستستهدف بشكل رئيسي المواقع العسكرية التي تهدد مصالح إيران في المنطقة.