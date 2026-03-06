إعلان

متحدث "خاتم الأنبياء": الهجمات الإيرانية على مواقع الأعداء ستصبح أشد الأيام المقبلة

كتب : محمد أبو بكر

07:06 ص 06/03/2026

المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت معسكر القوات الأمريكية في الكويت وموقع في أربيل بالعراق.

وأضاف أن الهجمات طالت أيضًا قاعدة رامات ديفيد الجوية وموقع ميرون الراداري في الأراضي المحتلة.

وحذر المتحدث من أن وتيرة الهجمات الإيرانية على مواقع الأعداء ستصبح أشد وأوسع خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن العمليات ستستهدف بشكل رئيسي المواقع العسكرية التي تهدد مصالح إيران في المنطقة.

