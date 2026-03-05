

وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته البحرية أصابت ناقلة نفط أمريكية في شمال الخليج وهي تحترق حاليا.

وأشار الحرس الثوري إلى أنه "طبقا للقوانين الدولية فإن المرور والعبور من مضيق هرمز خلال زمن الحرب سيكون بيدنا".

وحذر من أن قواته ستستهدف السفن الأمريكية والأوروبية والصهيونية حال رصدها في مضيق هرمز، وفقا لروسيا اليوم.