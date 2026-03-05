الحرس الثوري الإيراني: قواتنا البحرية أصابت ناقلة نفط أمريكية في شمال الخليج
كتب : مصراوي
09:48 ص 05/03/2026
الحرس الثوري الإيراني
وكالات
أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته البحرية أصابت ناقلة نفط أمريكية في شمال الخليج وهي تحترق حاليا.
وأشار الحرس الثوري إلى أنه "طبقا للقوانين الدولية فإن المرور والعبور من مضيق هرمز خلال زمن الحرب سيكون بيدنا".
وحذر من أن قواته ستستهدف السفن الأمريكية والأوروبية والصهيونية حال رصدها في مضيق هرمز، وفقا لروسيا اليوم.
الحرس الثوري الإيراني إصابة ناقلة نفط ناقلة نفط قرب سواحل الكويت إيران لفرقاطة دينا الإيرانية إطلاق صاروخ من إيران باتجاه تركيا