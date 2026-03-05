إعلان

المقاومة الإسلامية بالعراق: مصالح الدول الأوروبية التي ستشارك في العدوان على إيران عرضة للاستهداف

كتب : مصراوي

02:30 ص 05/03/2026

العراق

وكالات

حذرت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، من أن مصالح الدول الأوروبية التي ستشارك بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، عرضة للاستهداف المشروع.

قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "في هذه الأيام، تتكالب قوى الشرّ الاستكبارية لإخماد شعلة عزّة الأحرار وكرامة الأوطان، في مسعى خبيث للإفساد في الأرض عبر فرض هيمنتها على إرادة الشعوب الحرة وهيهات أن يتحقق لهم ذلك، وأصحاب العزم والصلابة الراسخة في الميدان، رفضوا ويرفضون الانحناء أمام كل محاولات الاستكبار العالمي".

وأضافت: "إن العدو الصهيوني الأمريكي المجرم ما يزال يحشّد حلفاءه ضد الأحرار في الجمهورية الإسلامية والمنطقة، مستجديا دعم بعض الدول الأوروبية لإشراكها في هذه الحرب الجائرة، وعليه، فإن كل من يشارك في هذه المعركة من تلك الدول يُعد عدوا لشعوبنا ومقدساتنا، وتصبح قواته ومصالحه في العراق والمنطقة عرضةً للاستهداف المشروع، عقاباً على تورطه في هذا العدوان".

وتشهد عدة مناطق في العراق، بينها أربيل، تصعيدا ميدانيا متسارعا، مع تعرض قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية لهجمات بعشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ، تنفذها قوات الحرس الثوري الإيراني وفصائل مسلحة عراقية.

وتأتي هذه الهجمات ضمن استراتيجية لاستهداف الوجود العسكري الأمريكي في العراق ردا على العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، في وقت يعيش فيه العراق حالة توتر أمني واسع، مع استنفار شامل وإجراءات لإجلاء موظفين دبلوماسيين ورعايا أمريكيين من البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

المقاومة الإسلامية في العراق العراق الدول الأوروبية المقاومة الإسلامية أمريكا وإيرن حرب أمريكا وإيران

