تدخل المنطقة العربية شهر أبريل 2026 على وقع ارتدادات اقتصادية عنيفة خلفتها المواجهة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وهي المواجهة التي لم تكتفِ بإعادة رسم الخرائط السياسية، بل امتدت لتضرب أمن الطاقة العالمي.

ومع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الشريان الذي يغذي العالم بنحو 20% من إنتاجه النفطي، قفزت تكاليف الشحن والتأمين والاستيراد إلى مستويات قياسية.

يرصد التقرير، كيف تحولت "تقلبات الأسواق" إلى قرارات حكومية صعبة بزيادة أسعار الوقود في دول الخليج والمشرق العربي، في محاولة لمواجهة التضخم المستورد وتغطية كلف الإمداد التي باتت تتأرجح تحت وطأة المدافع وصافرات الإنذار.

قطر: زيادة انتقائية لبنزين "سوبر 95" وتثبيت أسعار الديزل

أقرت شركة "قطر للطاقة" حزمة تسعيرية جديدة لشهر أبريل، تميزت بالانتقائية للحد من الأعباء على القطاعات التشغيلية.

وقررت الشركة رفع سعر جازولين "سوبر 95" بنسبة 8% ليصل إلى 2.05 ريال قطري للتر، في حين حافظت على أسعار بنزين "ممتاز 91" وسعر لتر الديزل إلى 2.05 ريالًا بدلًا من 1.90 ريالًا.

الإمارات: قفزة قياسية في الأسعار مع استمرار تعطل إمدادات المضيق

أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، عن زيادات تراوحت بين 30% و72%، وجاءت كما يلي:

بنزين 98 (سوبر): استقر عند 2.59 درهم للتر، مقارنة بـ 2.45 درهم في الفترة السابقة.

بنزين 95 (خصوصي): بلغ سعره 2.48 درهم للتر، صعوداً من 2.33 درهم.

بنزين 91 (إي بلس): سجل 2.40 درهم للتر، بدلاً من 2.26 درهم.

الديزل: ارتفع إلى 2.72 درهم للتر، مقارنة بسعره السابق البالغ 2.52 درهم.

الأردن: قفزة حادة في أسعار البنزين والديزل مع تثبيت "مادة الكاز" والغاز

أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، مساء الثلاثاء، عن رفع أسعار المحروقات لشهر أبريل.

وشمل القرار تعديل سعر بنزين (أوكتان 90) ليصل إلى 910 فلسات لليتر بزيادة تقارب 11%، بينما قفز سعر بنزين (أوكتان 95) إلى 1200 فلس بزيادة بلغت 14.3%، كما ارتفع سعر السولار (الديزل) إلى 720 فلساً.

وثبتت الأردن، سعر مادة الكاز عند 550 فلساً، وأسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير، مع تحمل الدولة دعماً إضافياً قدره 2.4 دينار لكل أسطوانة نتيجة الارتفاع العالمي للغاز المسال.

فلسطين: قفزات غير مسبوقة في أسعار "البنزين والسولار" لشهر أبريل

أعلنت الهيئة العامة للبترول الفلسطينية، مساء الثلاثاء، عن القائمة الرسمية لأسعار شهر أبريل، والتي شهدت ارتفاعات كبيرة تعكس المسار التصاعدي لتكاليف الطاقة العالمية.

وقفز سعر لتر بنزين 95 ليصل إلى 7.90 شيقل، بينما وصل بنزين 98 إلى 8.86 شيقل.، وسجلت أسعار السولار والكاز ارتفاعاً حاداً لتستقر عند 8.40 شيقل للتر، في حين حددت الهيئة سعر أسطوانة الغاز (12 كغم) بـ 95 شيقلاً.

المغرب: الزيادة الثالثة في شهر واحد تحت وطأة "حرب إيران"

دخل قطاع الطاقة في المغرب مرحلة جديدة مع إعلان الزيادة الثالثة في أسعار الوقود خلال شهر واحد فقط منذ اندلاع الصراع الإيراني، ومع حلول الأول من أبريل، سيرتفع سعر لتر "الغازوال" (الديزل) ليصل إلى نحو 14.52 درهمًا، بينما سيصل البنزين الممتاز إلى 15.52 درهمًا.