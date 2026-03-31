إعلان

البيت الأبيض: الجيش مستعد للدفاع عن الشركات الأمريكية ضد إيران

كتب : محمد أبو بكر

10:33 م 31/03/2026

انتشار الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال البيت الأبيض، إن الجيش الأمريكي مستعد للدفاع عن الشركات الأمريكية، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق، أكد الحرس الثوري الإيراني، أنه سيستهدف شركات أمريكية في المنطقة اعتبارًا من الأول من أبريل، ردًا على الهجمات على إيران.

وأكد البيت الأبيض أن الجيش الأمريكي مستعد لإحباط أي هجمات قد تشنها إيران.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، لرويترز: "الجيش الأمريكي كان ولا يزال مستعدًا للحد من أي هجمات من جانب إيران، وهو ما يتضح من انخفاض الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بنسبة 90%".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
غرق السباح "جون" في نادٍ الغابة.. قرار من الجنح بشأن محاكمة مدرب ومشرف
حوادث وقضايا

اللواء طارق المهدي يكشف الخاسر الأكبر من حرب إيران وسيناريوهات تشكيل المنطقة
أخبار مصر

مصرع شخصين و8 حالات اختناق.. ماذا حدث بحريق مصنع ملابس الزيتون؟
حوادث وقضايا

كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل
نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)