البيت الأبيض: الجيش مستعد للدفاع عن الشركات الأمريكية ضد إيران

قال البيت الأبيض، إن الجيش الأمريكي مستعد للدفاع عن الشركات الأمريكية، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق، أكد الحرس الثوري الإيراني، أنه سيستهدف شركات أمريكية في المنطقة اعتبارًا من الأول من أبريل، ردًا على الهجمات على إيران.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، لرويترز: "الجيش الأمريكي كان ولا يزال مستعدًا للحد من أي هجمات من جانب إيران، وهو ما يتضح من انخفاض الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بنسبة 90%".