نتنياهو: حطمنا قدرة إيران الصناعية على إنتاج القنابل النووية والصواريخ الباليستية

كتب : محمد أبو بكر

10:24 م 31/03/2026

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إننا حطمنا القدرة الصناعية الإيرانية على إنتاج القنابل النووية والصواريخ الباليستية.

وأضاف رئيس الوزراء: إسرائيل تُنشئ "تحالفات جديدة" في الشرق الأوسط، بحسب التايمز أوف إسرائيل.

كان بيت هيجسيث، وزير الدفاع الأمريكي، قال إن الأيام المقبلة من الصراع ستكون حاسمة، مشيرًا إلى أن عدد المقذوفات التي أطلقتها إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية يُعد الأدنى منذ بداية الحرب، بحسب وول ستريت جورنال.

وأوضح "هيجسيث"، أن الأيام القادمة من النزاع ستكون فاصلة، وأن عدد المقذوفات التي أطلقتها إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية يمثل أدنى مستوى خلال الحرب.

جاءت تصريحات "هيجسيث"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الجنرال دان كين، وذلك بعد وقت قصير من انتقاد الرئيس دونالد ترامب، لحلفاء الولايات المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعيًا إياهم إلى تنفيذ عملية خاصة بهم للسيطرة على مضيق هرمز من إيران.

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي القدرة الصناعية الإيرانية القنابل النووية الصواريخ الباليستية

