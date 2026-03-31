الأمم المتحدة تفتح تحقيقًا في مقتل ثلاثة من قوات اليونيفيل جنوب لبنان

قال رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليوم، نقلًا عن النتائج الأولية للتحقيق، إن انفجارًا على جانب الطريق يبدو أنه استهدف قافلة تضم اثنين من جنود حفظ السلام الإندونيسيين الذين لقوا حتفهم في جنوب لبنان، بحسب رويترز.

وقُتل جنديان من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أمس قرب بني حيان جنوب لبنان، وأُصيب جنديان آخران، كما قُتل جندي إندونيسي آخر ليلة الأحد إلى أمس إثر انفجار قذيفة قرب أحد مواقع القوات.

وقال جان بيير لاكروا، رئيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان: "تجري اليونيفيل تحقيقات لتحديد الملابسات".

وحمل داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، حزب الله مسؤولية مقتل جنود حفظ السلام الثلاثة، واتهم الحزب بإطلاق صواريخ من قرى مجاورة لمواقع الأمم المتحدة مما يعرض جنود حفظ السلام مباشرة لنيران العدو.

وردًا على سؤال حول بيان دانون، قالت المتحدثة باسم اليونيفيل، كانديس أرديل: "ندعوهم إلى مشاركة أدلتهم مع فريق التحقيق لدينا".