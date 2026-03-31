قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريفي القنيطرة الشمالي ودمشق الغربي

كتب : مصراوي

08:18 م 31/03/2026

توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على الطريق الواصل بين قرية نبع الفوار في ريف القنيطرة الشمالي، وقرية حرفا في ريف دمشق الغربي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت على الطريق الواصل بين القريتين، ونصبت حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة، دون ورود أنباء عن أي حالات اعتقال.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)
حوادث وقضايا

حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)
"ثلاثي هجومي".. حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة إسبانيا
رياضة محلية

"ثلاثي هجومي".. حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة إسبانيا
على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
زووم

على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل

توصية حكومية بتعطيل قرار إغلاق المحال لمدة أسبوع.. والحسم خلال ساعات
أخبار مصر

توصية حكومية بتعطيل قرار إغلاق المحال لمدة أسبوع.. والحسم خلال ساعات

أخبار

المزيد

عاجل| الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)