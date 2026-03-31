أكدت إيران اليوم الثلاثاء استهداف منشآت عسكرية في مدينة أصفهان خلال الليل.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "اسنا" عن نائب رئيس المدينة أكبر صالحي قوله: "في الوقت الحالي، لا توجد معلومات متاحة بشأن حجم الضرر أو عدد القتلى والمصابين بسبب هذه الهجمات".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مسؤول أمريكي القول أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة نفذت هجوما كبيرا على مستودع كبير للذخيرة في مدينة أصفهان.

وأفادت التقارير بأن الولايات المتحدة استخدمت خلال الليل عددا كبيرا من القنابل الخارقة للتحصينات، يزن كل منها نحو ألفي رطل (حوالي 900 كيلوجرام).

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو مدته 31 ثانية على منصته "تروث سوشيال"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية، ووفقا للصحيفة، تظهر الصورة هجوم أصفهان، ويظهر الفيديو سلسلة من الانفجارات، ما قد يشير إلى أن الذخائر المخزنة في الموقع انفجرت بعد الضربة الأولى.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران منذ أواخر فبراير/شباط، ما دفع طهران إلى الرد عبر شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ودول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة.

وقال الصحفي المقيم في أمريكا وحيد أونلاين في منشور عبر منصة تليجرام اليوم الثلاثاء " استهدفت ست قنابل خارقة للتحصينات جبل صفه، كما وقع عدد من الانفجارات الثانوية عدة انفجارات في الثانية أضاءت السماء".