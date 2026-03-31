طهران تؤكد وقوع هجوم أمريكي على مستودع ذخيرة في أصفهان

كتب : د ب أ

04:13 م 31/03/2026

استهداف محطة بوشهر النووية في إيران

أكدت إيران اليوم الثلاثاء استهداف منشآت عسكرية في مدينة أصفهان خلال الليل.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "اسنا" عن نائب رئيس المدينة أكبر صالحي قوله: "في الوقت الحالي، لا توجد معلومات متاحة بشأن حجم الضرر أو عدد القتلى والمصابين بسبب هذه الهجمات".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مسؤول أمريكي القول أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة نفذت هجوما كبيرا على مستودع كبير للذخيرة في مدينة أصفهان.

وأفادت التقارير بأن الولايات المتحدة استخدمت خلال الليل عددا كبيرا من القنابل الخارقة للتحصينات، يزن كل منها نحو ألفي رطل (حوالي 900 كيلوجرام).

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو مدته 31 ثانية على منصته "تروث سوشيال"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية، ووفقا للصحيفة، تظهر الصورة هجوم أصفهان، ويظهر الفيديو سلسلة من الانفجارات، ما قد يشير إلى أن الذخائر المخزنة في الموقع انفجرت بعد الضربة الأولى.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران منذ أواخر فبراير/شباط، ما دفع طهران إلى الرد عبر شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ودول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة.

وقال الصحفي المقيم في أمريكا وحيد أونلاين في منشور عبر منصة تليجرام اليوم الثلاثاء " استهدفت ست قنابل خارقة للتحصينات جبل صفه، كما وقع عدد من الانفجارات الثانوية عدة انفجارات في الثانية أضاءت السماء".

بعد تهديدات ترامب.. قطر تحذر من استهداف محطات تحلية المياه
التذكرة الأخيرة.. رحلة في ذاكرة "ترام الرمل" قبل التطوير
"ميسي هنا".. مفوض الدوري الأمريكي يرد على ابراهيم حسن بشأن محمد صلاح
أخطاء شائعة عند تحضير العصائر في المنزل.. قد تضر صحتك
مصدر بالتعليم: حسم مصير تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس خلال ساعات
